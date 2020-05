Coronavirus, Maestri (Lega): "Salvaguardiamo i piccoli e medi imprenditori durante la crisi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Marco Maestri, membro del coordinamento della Lega di Latina, in questi giorni, esprime rammarico per la situazione generata dal Covid-19 e volge l’attenzione nei confronti del proprio Comune con richieste specifiche verso i piccoli e medi imprenditori, al fine di fronteggiare questo periodo di crisi. Tali istanze sono state elaborate dopo aver effettuato un sondaggio esplorativo, contattando le varie realtà imprenditoriali del capoluogo pontino, per capire quali fossero le difficoltà del comparto.

A spiegare nel dettaglio tutto ciò è il giovane leghista che in una nota afferma: “Auspichiamo che il sindaco Coletta tenga conto di tutte le serie problematiche che attanagliano i cittadini della città di Latina, da lui rappresentata. In particolare, è troppo tempo ormai che non sono state fornite risposte coerenti con i princìpi di assistenza verso le svariate attività commerciali del territorio. Vogliamo che non solo il Governo faccia la sua parte nell’aiutare coloro i quali sono parte integrante di questo settore in grave difficoltà”.

Le proposte – che si vanno ad aggiungere alle tante battaglie fatte nei giorni scorsi in Consiglio comunale dai consiglieri del Carroccio Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta – spaziano dalla richiesta di utilizzo del fondo “Latina per Latina” anche per l’erogazione di fondi relativi al pagamento del canone di locazione o mutuo di attività piccole e medie, fino alla decurtazione del 50% della Tari. Dalla sospensione della tassa pubblicitaria e di suolo pubblico almeno oltre il mese di settembre, fino alla possibilità di usufruire dello spazio antistante l’attività per tutti i commercianti che ne fanno richiesta.

“Essendo ormai il settore del commercio – conclude Marco Maestri – privo di tutele, chiediamo al sindaco ed alla giunta un impegno serio dove si registra la totale assenza di soluzioni per il futuro”.