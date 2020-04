"Patto per Latina": nuova riunione del tavolo con gli ordini professionali e l'università

Nuova riunione del tavolo del "Patto per Latina". Ieri, 29 aprile, dopo i rappresentanti dei settori commercio e industria, il Comune ha riunito in videoconferenza i rappresentanti degli ordini professionali, del dipartimento di Medicina, del centro di ricerca in Biofotonica e del Cersites dell’Università La Sapienza - polo di Latina.

Al centro della discussione alcuni temi importanti che, come la riapertura imminente, diventano di più stringente attualità: come i cantieri e la manutenzione e le modalità che possano rendere le lavorazioni più veloci. Si è discusso inoltre dell’idea di creare dei supporti per aiutare gli studenti universitari fuori sede nell’affrontare i contratti di locazione.

"Continuo ad apprezzare la disponibilità al dialogo e i suggerimenti che stanno arrivando - ha dichiarato il sindaco Damiano Coletta a margine della riunione - Il “Patto per Latina” sta dimostrando la volontà di tutte le componenti economiche e sociali di voler contribuire a fronteggiare la contingente fase di emergenza e il successivo rilancio dell’economia, un’occasione anche per ridisegnare insieme una Latina più efficiente, moderna e inclusiva. Durante le riunioni ho anche scoperto un’altra utilità, quella cioè di contribuire a chiarire aspetti amministrativi che potrebbero creare fraintendimenti nella componente politica del tavolo".