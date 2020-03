Coronavirus, un “Patto per Latina”: tavolo strategico al lavoro

Nuovo incontro, il quarto, nella giornata di ieri nell’ambito del tavolo strategico “Patto per Latina”. Alla riunione, che si è svolta in videoconferenza, erano presenti il sindaco Damiano Coletta, i consiglieri regionali Enrico Forte e Angelo Tripodi, l’onorevole Claudio Durigon, il senatore Nicola Calandrini, il coordinatore del piano strategico per Latina, Paolo Marini, il vice sindaco Maria Paola Briganti, gli assessori alle Politiche di welfare Patrizia Ciccarelli, alle Attività produttive Simona Lepori e al Bilancio Gianmarco Proietti.

L’incontro aveva l’obiettivo di fare il punto sulla strategia da mettere in atto per una serie di interventi di supporto all’economia locale, in misura straordinaria a breve e a medio termine, durante l’emergenza Covid-19.

“L’obiettivo del Patto per Latina - dichiara il Sindaco - è mettere insieme tutte le forze per aiutare e sostenere la città in questa fase così delicata, un percorso nel quale l’Amministrazione avrà un ruolo centrale. Abbiamo bisogno di risorse, strumenti e percorsi da parte della Regione, del Governo e dell’Unione Europea. È stato un incontro molto utile e costruttivo, in un momento di emergenza così straordinaria ognuno ha dato il suo contributo sulla base del suo punto di osservazione, mostrando senso di responsabilità nel mettersi al servizio della collettività. Questa è la strada che dobbiamo percorrere. Questa task force istituzionale si riunirà con cadenza settimanale. Il prossimo step sarà confrontarsi con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Successivamente si terrà un incontro con i capigruppo consiliari”.