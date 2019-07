L’assessore Caprì formalizza le dimissioni, le deleghe assunte dal sindaco Coletta

Sono state protocollate oggi, mercoledì 3 luglio, le dimissioni da assessore alle Attività produttive del Comune di Latina di Giulia Caprì, che per impegni lavorativi sopraggiunti ha dovuto rinunciare al ruolo accettato poco più di un anno fa.

“Ringrazio Giulia per l’importante lavoro svolto - afferma il primo cittadino Damiano Coletta -. Così come immaginavo al momento della sua nomina, ha saputo portare un grande contributo in termini di esperienza e conoscenze amministrative. Comprendo le sue sopraggiunte esigenze lavorative. Sono convinto che comunque resterà vicina e continuerà ad aiutare il Movimento LBC e l’Amministrazione”.

Le deleghe relative alle Attività produttive saranno assunte ad interim dal sindaco Coletta.