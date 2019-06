“L’Economia Civile per le Città”: la giornata evento al Comune di Latina

E’ stata organizzata per il 28 giugno una giornata sulle buone pratiche dell’amministrazione condivisa a Latina: l’evento promosso dal Comune con l’Associazione “NeXt – Nuova Economia per Tutti”. “L’incontro - spiegano in una nota di presentazione dal Comune - chiama a raccolta cittadini e amministratori, politici, imprenditori e società civile per fare squadra e condividere le migliori pratiche e metodologie mettendo assieme momenti frontali di ispirazione e lavoro di gruppo con le tecniche open space”.

L’evento si svolgerà all’interno del Palazzo Comunale di Latina e prevede una sessione mattutina divisa in due momenti: alle 10.00 - dopo i saluti istituzionali del sindaco Damiano Coletta, del presidente della Provincia Carlo Medici e degli assessori Cristina Leggio e Gianmarco Proietti - si terrà il convegno dal titolo “Economia civile, generatività, soddisfazione di vita: una sorgente di risposte ai problemi del territorio” nel corso del quale interverrà il professor Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e co-fondatore di NeXt; alle 11.00 andrà in scena un momento di Open Space Technology intitolato “Laboratori per il progresso delle buone pratiche dell’amministrazione condivisa” con la partecipazione degli amministratori locali.

Saranno allestiti 6 tavoli sui seguenti temi:

- Patti di collaborazione e beni comuni;

- Istruzione e povertà educativa;

- Inclusione, integrazione e qualità della vita;

- Un ciclo ecologico per il futuro;

- Tecnologia e start-up;

- Legalità, sicurezza e giustizia sociale.

La giornata sarà anche un’occasione per l’assessorato al Welfare e Pari opportunità del Comune di Latina per presentare il progetto “Ilma – Io lavoro per la mia autonomia”. Sarà allestita una conferenza stampa con inizio previsto alle 12.30.

Alle 14.30 prenderà il via la sessione pomeridiana - coordinata da Gregorio Arena di Labsus - durante la quale verranno riportate in plenaria le conclusioni dei lavori effettuati dai 6 tavoli dell’Open Space Technology. Alle 17.00 si svolgerà la tavola rotonda “Amministrazione, generatività, felicità dei cittadini: opportunità e ostacoli”. Parteciperanno il Sindaco di Latina Damiano Coletta, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e il Sindaco di Barcellona Ada Colau. Alle 19.00 le conclusioni verso un Manifesto dell’Economia Civile per l’amministrazione locale.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento - ha detto il sindaco Damiano Coletta - che è perfettamente in linea con le scelte di questa amministrazione sul tema della gestione condivisa dei beni comuni. È un’opportunità importante per la città che torna alla ribalta nazionale per le buone pratiche. Invito tutti i colleghi sindaci della provincia a partecipare, sarà un’interessante e utile occasione di confronto”.

“L’obiettivo ambizioso - ha spiegato il professor Leonardo Becchetti - è quello di cambiare l’economia e di rendere la società più felice e più generativa. Il nostro Paese ha una storia ricchissima e non ci mancano buone pratiche, ricette di politica e vision. Ora abbiamo bisogno di innescare l’interazione tra politica e società civile. Per questo i laboratori in cui si mettono in condivisione le buone pratiche sono importanti. E abbiamo deciso di partire da Latina”.