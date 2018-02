Elezioni 2018, per Liberi e Uguali scende in campo Bersani: il 21 febbraio a Latina

Entra nel vivo la campagna elettorale di Liberi e Uguali che, dopo la presentazione delle candidature a Latina per le prossime elezioni politiche e regionali del 4 marzo, lancia un nuovo appuntamento con la politica nazionale. A Latina, infatti, mercoledì 21 febbraio al Teatro Moderno, a partire dalle 20:30, ci sarà Pierluigi Bersani.

Intanto, proseguono gli incontri dei candidati con gli elettori. "Parlare direttamente con i cittadini, per LeU - spi legge in una nota - è anche cercare di recuperare il rapporto logorato tra la politica e la gente: è dalle persone che emergono i problemi concreti della vita quotidiana ed è con loro che è possibile rendersi meglio conto delle piccole e grandi disuguaglianze sociali che la politica spesso non vede o non riesce a risolvere a causa di un distacco sempre più ampio e che lascia spazi di manovra ai movimenti che fanno della protesta la loro bandiera, ma che a conti fatti mostrano scarse progettualità e visioni contraddittorie per i territori e per il Paese.

Da queste premesse è nato l’incontro che si è tenuto ieri tra i candidati della provincia di Latina e i commercianti e gli operatori del Mof di Fondi. “È qui che sono emerse le problematiche più importanti, che si trascinano da alcuni anni e che – spiega Fabrizio Porcari, candidato alla Regione Lazio – con l’insediamento del prossimo consiglio regionale, sarà possibile affrontare con un’ottica rinnovata, ma soprattutto collaborativa”.

Una giornata densa di incontri, quella di ieri, per tutti i candidati di Liberi e Uguali, che si sono dedicati alla zona sud del pontino, ma che sono tornati anche sui Lepini. Due anche qui gli incontri: uno a Maenza e uno a Roccagorga, dove sono state presentate le candidature e dove si è parlato del progetto di questo movimento.

Gallery