Elezioni amministrative 2019, sfida fra tre candidati sindaco a Maenza: i risultati

Si è votato ieri, domenica 26 maggio, a Maenza per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. I seggi sono stati chiusi alle 23; le operazioni di spoglio dei voti sono previste invece dal primo pomeriggio di oggi, 27 maggio, dopo lo scrutinio per le europee.

Sono 3 i candidati a sindaco:

- Rosalba Napoleoni (Lista “Uniti per Maenza”)

- Claudio Sperduti (Lista “Progetto per Maenza”)

- Loreto Polidoro (Lista “Prendiamoci cura di Maenza”)

Non appena disponibili forniremo i risultati relativi all’elezione del sindaco, quelli per i consiglieri comunali eletti e per i seggi assegnati.