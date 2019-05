Elezioni amministrative 2019, i risultati a Monte San Biagio: Carnevale confermato sindaco

Il comune di Monte San Biagio conferma il sindaco uscente Federico Carnevale con il 50,81% delle preferenze, seguito da Guglielmo Raso al 30,10% e da Gesualdo Mirabella al 19,09%.

Erano 3 i candidati a sindaco:

- Guglielmo Raso (Lista “Monte San Biagio futura”)

- Federico Carnevale (Lista “Noi per Monte San Biagio”)

- Gesualdo Mirabella (Lista “SiAmo Monte San Biagio”)

Non appena disponibili forniremo i risultati relativi all’elezione del sindaco, quelli per i consiglieri comunali eletti e per i seggi assegnati.