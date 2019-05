Elezioni amministrative 2019, i consiglieri eletti a Maenza

Una riconferma a Maenza per il sindaco uscente. Claudio Sperduti, con la lista "Progetto per Maenza" è di nuovo sindaco con il 43,84% dei voti.

I consiglieri comunali

Il nuovo consiglio comunale sarà quasi uguale a quello uscente. In Consiglio entrano, per la maggioranza: Dorina Risi (121), Alessandra Tomei (118), Teodorico Colorito (87), Sabrina Lampazzi (72), Massimo Montellanico (60), Antonio Saralli (59). Per l'opposizione: i due candidati sindaci sconfitti Loreto Polidoro e Rosalba Napoleoni insieme a Paola Cacciotti (113) e Roberto Corsi (111).