Elezioni amministrative 2019, i consiglieri eletti a Roccagorga

Roccagorga sceglie il suo nuovo sindaco. E' Annunziata Piccaro, detta Nancy, eletta con il 57,30% delle preferenze.

I consiglieri comunali

In consiglio comunale entrano, per la maggioranza: Mario Romanzi, primo degli eletti (282), Luca Dottori (235), Lubiana Restaini (225),133) Andrea Orsini (133), Maurizio Fusco (133), Fatima Nardacci (111), Pio Palombi (101) e Angela De Nardis (68). Per l'opposizione: Sante Tullio (detto Nino), candidato sindaco sconfitto, Davide Cipolla (156), Gianluca Frateschi (105), Valeria Atrei (127).