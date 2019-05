Elezioni amministrative 2019: due i candidati sindaco in corsa a Prossedi

Domenica 26 maggio si vota anche a Prossedi, uno dei sette comuni della provincia pontina che tornano alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali.

Prossedi è uno dei comuni con meno di 5mila abitanti per questa tornata delle amministrative nel territorio pontino; secondo gli ultimi dati ufficiali conta poco 1233 abitanti con 1216 elettori - aggiornati a febbraio 2019 -.

Due i candidati a sindaco in corsa dopo che, in seguito ad una prima esclusione, il Tar ha accettato il ricorso di Ornella Mastrantoni.

Sono in corsa per la fascia tricolore il primo cittadino uscente, Angelo Pincivero sostenuto dalla lista “Insieme per Prossedi” e, appunto, Ornella Mastrantoni sostenuta dalla lista “Insieme per un futuro migliore”.