Elezioni amministrative 2019: chi sono i consiglieri eletti a Prossedi

Un vero e proprio plebiscito per Angelo Pinifero confermato sindaco a Prossedi. Il candidato della lista “Insieme per Prossedi” ha ottenuto il 91,8% dei voti; solo l’8,17% delle preferenze per la sfidante Ornella Mastrantoni (lista Insieme per un futuro migliore).

I consiglieri comunali

In consiglio comunale entrano: per la maggioranza: Franco Greco, Danilo Torella, Marilena Iannicola, Lorena Perozzo, Virgilio Lombardi e Gianmarco Cipolla; per l'opposizione il candidato sindaco non eletto Ornella Mastrantoni insieme a Luigino Mandatori e Anna Giovannelli.