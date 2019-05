Elezioni amministrative 2019, risultati nei sette comuni al voto: gli aggiornamenti

Dopo il voto di ieri, domenica 26 maggio, iniziano alle 14 di oggi le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative. I cittadini di sette comuni pontini sono stati chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

In provincia si è votato a Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Gli aggiornamenti

Non appena iniziate forniremo qui gli aggiornamenti sulle operazioni di spoglio nei seggi dei sette comuni pontini al voto.

Affluenza

Nella serata di ieri sono stati diffusi i dati definitivi sull’affluenza al voto. Qui il dato dei sette comuni pontini