Amministrative 2019, Sermoneta festeggia la Giovannoli. Ecco i consiglieri eletti

Giuseppina Giovannoli è il nuovo sindaco di Sermoneta con il 48,99% delle preferenze. Queste le prime dichiarazioni a caldo: "Dedico questa vittoria a tutti i cittadini di Sermoneta che hanno creduto in me e nel nostro progetto amministrativo fatto di concretezza - commenta il primo cittadino - I cittadini hanno scelto di ripartire, sulla scorta del lavoro positivo fatto durante il mio precedente mandato: è quello che faremo, ripartiamo con determinazione e impegno per far tornare Sermoneta un'eccellenza su tutti i fronti".

I commenti

"È finita una campagna elettorale lunga e a tratti molto aspra, ora è il momento di abbassare i toni - dichiara - e di ritrovare la serenità. Il lavoro da fare è tanto, i cittadini aspettano risposte e già da domani sarò al lavoro per la città. Grazie a tutta la squadra che mi ha supportato in questo percorso, ai candidati per la correttezza che li ha contraddistinti in questa campagna elettorale: sono orgogliosa di voi".

I consiglieri comunali

In consiglio comunale entrano: per la maggioranza Maria Marcelli (415), Antonio Di Lenola (366), Alberto Battisti (329), Sonia Pecorilli (322), Bruno Bianconi (300), Nicola Minniti (290), Mariangela Screti (263) e Giuseppe Corelli (252); per l'opposizione il candidato sindaco non eletto Antonio Aprile e Pierluigi Torelli (303), il candidato sindaco non eletto Alessandro Antonnicola, il candidato sindaco non eletto Emanuele Agostini.