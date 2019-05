Elezioni amministrative 2019, i consiglieri eletti a Rocca Massima

Un sindaco nuovo ma una sostanziale conferma per Rocca Massima, che sceglie Mario Lucarelli e la lista Cittadinanza condivisa, che conquista il 65,60% dei voti.

I consiglieri eletti

In consiglio comunale entrano, per la maggioranza: l'ex sindaco Angelo Tomei (170), Danilo Cianfoni (78), Daniele Del Ferraro (67), Sonia Priori(40), Tommaso Del Ferraro (39), Francesca Dubla (36), Gino Battisti (30). Per la minoranza: il candidato sindaco Raniero Paoletti, Michele Tora (56) e Antonio Angiello (40).