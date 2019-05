Elezioni amministrative 2019: i consiglieri eletti a Spigno Saturnia

Spingo Saturnia ha scelto di nuovo Salvatore Vento come sindaco, rieletto dopo la sfiducia. Il candidato della lista “Prima Spigno” ha vinto con il 52,6% dei voti sullo sfidante Sergio Corelli (Uniti per Spigno).

I consiglieri comunali

In consiglio comunale entrano: per la maggioranza: Giuseppe Karim Tucciatone (147 voti), Rosaria Fresta (142), Salvatore Cocomello (126), Salvatore Palazzo (118), Vincenzo Venturino (100) Giulio Santilli (78), Giovanni Tito Carlo Vento (61); per l'opposizione il candidato sindaco non eletto Sergio Corelli insieme a Raffaele Vento (182) e Rodolfo Somma (168)