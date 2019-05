Elezioni 26 maggio, si vota per europee e amministrative: seggi aperti dalle 7 alle 23

Giornata di elezioni quella di oggi, domenica 26 maggio, anche nella provincia di Latina. In tutto il territorio pontino seggi aperti per le europee, mentre in 7 comuni si vota anche per le amministrative.

Gli aggiornamenti in diretta

I seggi sono aperti nella sola giornata di oggi, domenica 26 maggio; si può votare dalle 7 alle 23. Terminate le operazioni di voto e di riscontro dei votanti, inizia lo scrutinio. Si parte dallo spoglio delle schede per le elezioni europee. Solo nella giornata di domani, lunedì 27 maggio, dalle 14 si svolgerà lo scrutinio per le amministrative.

La tessera elettorale

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto, sia per le europee che per le amministrative presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, anche la tessera elettorale. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali sono aperti anche oggi, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Affluenza alle urne

Non appena disponibili saranno diffusi anche i dati dell’affluenza alle urne sia per le elezioni europee nei 33 comuni della provincia pontina, che per le amministrative nei 7 comuni al voto. I dati saranno forniti alle 12, alle 19 e alle 23.

Elezioni amministrative

Nella provincia pontina sono chiamati alle urne i cittadini di 7 comuni: Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia. Nessuno supera i 15mila abitanti, non è previsto quindi il turno di ballottaggio per questa tornata elettorale; questo significa che tutti i Comuni al voto sceglieranno il loro nuovo sindaco in questo primo turno. In totale sono 18 i candidati sindaco nei 7 comuni. Sono quasi 25mila gli elettori in totale.

I dati forniti dal Ministero dell’Interno su abitanti ed elettori

Elezioni europee

Si vota oggi anche per le elezioni europee in tutta la provincia pontina. Sono 511 le sezioni elettorali distribuite fra i vari comuni. In totale sono 459.413 gli elettori, divisi fra 223.217 uomini e 236.196 donne. Ai fini delle votazioni, l’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V). Quella che interessa i cittadini della provincia pontina, è la circoscrizione dell’Italia centrale, che comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria

