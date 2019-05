Elezioni amministrative 2019: i consiglieri eletti a Monte San Biagio

Monte San Biagio ha scelto la strada della continuità: confermato sindaco Federico Carnevale con il 50,01% delle preferenze. Sconfitti gli altri due sfidanti Guglielmo Raso (30,10%) e Gesualdo Mirabella (19,09%).

I consiglieri comunali

In consiglio comunale entrano: per la maggioranza: Arcangelo Di Cola (409, Carmine Masiello (358), Luana Colabello (349), Claudio De Luca (303), Oriano Bianchi (293), Anna Maria Ferrari (270), Gioia Pernarella (268) e Catia Di Veglia (265); per l'opposizione: il candidato sindaco non eletto Guglielmo Raso, Ermanno Casale (381) e Giampiero Trani (318), e l’altro candidato sindaco non eletto Gesualdo Mirabella.