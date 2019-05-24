Elezioni europee 2019: le liste e i candidati nella circoscrizione Centro Italia
Comprende Lazio, Marche Toscana e Ubria: si vota nella giornata di domenica, seggi aperti dalle 7 alle 23
Domenica 26 maggio si vota per le consultazioni europee: anche i cittadini dei 33 comuni della provincia pontina sono chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti del nostro Paese all’interno del Parlamento Europeo. Si vota dalle 7 alle 23; al termine delle operazioni di voto inizieranno quelle di scrutinio.
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Ai fini delle votazioni, l’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V). Quella che interessa i cittadini della provincia pontina, è la circoscrizione dell’Italia centrale, che comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria.
Vediamo di seguito tutti i 213 candidati per le 15 liste
CasaPound Italia, Destre unite
SIMONE DI STEFANO
CARLOTTA CHIARALUCE
SARA BENIGNI
PIERGIORGIO BONOMI
SERGIO FUCITO
ELISA GASPARRONI
ARIANNA GRANDINETTI
CRISTINA IACOVACCI
GIAN PIERO JOIME
GIUSEPPE LAVALLE
NUNZIATA PROVITINA
CHIARA AMBRA ROMANO
MICHELE SGARIGLIA
AUGUSTO SINAGRA
CLAUDIO TAGLIA
Movimento 5 Stelle
DANIELA RONDINELLI
FABIO MASSIMO CASTALDO
FILIPPO NOGARIN
DARIO TAMBURRANO
LAURA AGEA
SILVIA NOFERI
ELISABETTA ZUCCARO
TIZIANA ALTERIO
LISA GIUGGIOLINI
LUCA CIARROCCA
STELLA VISCONTI
GIANLUCA MACONE
CONCETTA MAESTRINI
NICOLA MAGI
COSIMO GIORGETTI
Partito Pirata
MARIA CHIARA PIEVATOLO
FELICE ZINGARELLI
SARA BONANNO
MARCO ANSELMO LUCA CALAMARI
MONICA AMICI
MICHELE PINASSI
CRISTINA DIANA BARGU
EMMANUELE SOMMA
VALENTINA PIATTELLI
LUIGI DI LIBERTO
FLAVIO DEL SOLDATO
Partito Democratico
SIMONA BONAFE’
DAVID MARIA SASSOLI
ROBERTO GUALTIERI
CAMILLA LAURETI
PIETRO BARTOLO
BEATRICE COVASSI
NICOLA DANTI
BIANCA VERRILLO
ANGELO BOLAFFI
ALESSANDRA NARDINI
MAMADOU SALL
LINA NOVELLI
MASSIMILIANO SMERIGLIO
ALESSIA CENTIONI
OLIMPIA TROILI DETTA OLIMPIA
Partito Animalista
CRISTIANO CERIELLO
ANNA TONIA RAVICINI
STEFANO FUCCELLI
ALBERTO MUSACCHIO
ANNUNZIATA BRUNO
DANIELA RINALDINI
LUISANTONIO ZANIN
ALBERTO MONTORO
ISABELLA CAMPANA
Lega Salvini Premier
MATTEO SALVINI
SIMONA RENATA BALDASSARRE
MATTEO ADINOLFI
JACOPO ALBERTI
LEO BOLLETTINI
ANNA BONFRISCO DETTA CINZIA
SUSANNA CECCARDI
MAURO LUCENTINI
STEFANO PASTORELLI
ANGELO PAVONCELLO
FRANCESCA PEPPUCCI
LUISA REGIMENTI
ANTONIO MARIA RINALDI
MARIA VERONICA ROSSI
ELENA VIZZOTTO
Partito Comunista
MARCO RIZZO
LAURA BERGAMINI
ALESSANDRO MUSTILLO
ELEONORA D’ANTONI
LORENZO LANG
DANIELA GIANNINI
SALVATORE CATELLO
LAURA BIANCINI
TIZIANO CENSI
LUCIA FIRMANI
FABIO MASSIMO VERNILLO
SILVIA STEFANI
BENEDETTO CROCCO
INGRID SATTEL
YURI DI BENEDETTO
Fratelli d'Italia
GIORGIA MELONI
FRANCESCO ACQUAROLI
ARIANNA ALESSANDRINI
ROBERTA ANGELILLI
ALFREDO ANTONIOZZI
MONICA STEFANIA BALDI
MARCO BERTOLINI
IDA COLLU
FABRIZIO GHERA
ALESSIO PESTELLI
DIEGO PETRUCCI
FEDERICA PICCHI
NICOLA PROCACCINI
LUCA ROMAGNOLI
MICHELA SCIURPA
Popolari per l'Italia
ANTONFRANCESCO VENTURINI
VANIA BRACALETTI
ORAZIO ANANIA
ELISABETTA CAMPUS
ELVIO COVINO
ROSAPIA FARESE
ALESSANDRO COLUZZI
MARIA ROSARIA CIPOLLINI
MARCO MONDINI
EMANUELA PETER
FRANCESCO RABOTTI
NOEMI PAOLA RICCARDI
ULIANO SALVATORI
GABRIELLA MARIA STRIZZI
RITA BONFIOLI
Forza Nuova
ROBERTO FIORE
RAMONA CASTELLINO
SALVATORE CABRAS
NATASCIA PERINO
FRANCESCO VIRGILI
MARTINA BORRA
FULVIO CARLO MAIORCA
MICHELA RAMAGLIONI
GUIDO SANTONI
SONIA BIANCHI
ANDREA CERCHI
FEDORA PATRIZIA RIZZO
MICHELE DE LAZZARO
NATASCIA DE SANCTIS
ALESSANDRO DOLCI
Popolo della Famiglia, Alternativa Popolare
MARIO ADINOLFI 15/08/1971 ROMA
SILVIA CAMILLA AVAGNINA
ENRICO FINETTI
LAURA TERRANA
GUIDO PIANESELLI
GIOVANNI MAZZOTTA
ILARIA GIURLANI
CLAUDIO PARISINI
CATERINA AGRO’
GIOVANNI FIORI
SILVIA LODA’
FABIO SEBASTIANELLI
GERMANA BIAGIONI
SABRINA BOSU
'La Sinistra' Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Sinistra Italiana
MARILENA GRASSADONIA
MARCO BENEDETTELLI
GINEVRA ROBERTA BOMPIANI
STEFANO CICCONE
MAURELLA CARBONE
GIOVANNI DE LUCIA DETTO VANNI
IVANILDE CARVALHO
NICOLA FRATOIANNI
ROBERTA FANTOZZI
TOMMASO GRASSI
GIULIA PEZZELLA
GIOVANNI GUIDI
ELISABETTA PEZZINI
SANDRO MEDICI
ANDREA VENTURA
Forza Italia
ANTONIO TAJANI
ALESSANDRA MUSSOLINI
RAFFAELLA BONSANGUE
GIOVANNI PAOLO BERNINI
SALVATORE DE MEO
MARIA DIMASI
ALESSANDRA FEDUZI
JACOPO MARIA FERRI
SALVATORE LADAGA
RITA PIERI
MARIO RAZZANELLI
SIMONE REBICHINI DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI
ANNA MARIA COSTANZA ROZZI
OLIMPIA TARZIA DETTA TARSIA
ARIANNA VERUCCI
Europa Verde
ANNALISA CORRADO
FERDINANDO BONESSIO DETTO NANDO
BEATRICE BRIGNONE
ADRIANO CARDOGNA
ELENA PULCINI
BENGASI BATTISTI
CARMELA LUONGO DETTA CARMEN
MARIO CANINO
GIUSEPPE CIVATI DETTO PIPPO
ALESSANDRO CRESCENZI
NICOLETTA DENTICO
CATERINA DI BITONTO
ANNA CHIARA FORTE
UMBERTO ZIMARRI
CECILIA ARMELLINI
+Europa, Italia in Comune, Partito Democratico Europeo Pde
EMMA BONINO
MARCO TARADASH
COSTANZA HERMANIN DE REICHENFELD DETTA HERMANIN
RICCARDO TRAVAGLINI
NICCOLO’ RINALDI
CARLOTTA CAPONI
FRANCESCO MINGIARDI
LAURA SERVA
STEFANIA MONTEVERDE
MATTIA MORBIDONI
SILVJA MANZI
MARCO DE ANDREIS
GIANFRANCO SPADACCIA
STEFANIA SCHIPANI
ETTORE TOGNERI