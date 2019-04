Elezioni europee: Salvatore De Meo candidato da Forza Italia. A Latina la presentazione

Ci sarà martedì 16 aprile alle 16.30 all’Hotel Europa di Latina la presentazione ufficiale della candidatura di Salvatore De Meo alle elezioni europee del 26 maggio. Il sindaco di Fondi è in corsa per un posto al Parlamento Europeo con Forza Italia, candidato nella circoscrizione Italia Centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana)

All’appuntamento di martedì è prevista anche la presenza del coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone ,e del coordinatore provinciale Alessandro Calvi.

“Al fine di interpretare le istanze che provengono dalle province italiane - si legge in una nota del comitato elettorale -, per il rinnovo del Parlamento Europeo Forza Italia non poteva che scegliere di puntare su rappresentanti fortemente radicati nei territori e dotati di una visione costruttiva dell’Europa. La vitalità del partito in provincia di Latina, sotto la guida di Claudio Fazzone ed Alessandro Calvi e grazie all’impegno di migliaia di amministratori e militanti, è stata pienamente riconosciuta da Forza Italia e premiata con la candidatura di Salvatore De Meo".

Lo slogan della sua campagna elettorale è “Insieme in Europa diamo forza al nostro territorio”, nella piena convinzione che proprio dai territori e dalle rispettive comunità possano essere convogliate nel partito e nelle istituzioni le energie indispensabili al necessario rinnovamento. “La scelta dello slogan esprime la voglia e la determinazione di tante persone che si riconoscono in un progetto politico, caratterizzato dalla sana passione, di impegnarsi tutte insieme per migliorare le rispettive comunità, consapevoli che solo restando uniti si può dare concretezza ai propri progetti e soprattutto convinti che l’Europa, pur rappresentando una grande opportunità per tutte le sfide del futuro, deve aprirsi ad un confronto interno nel quale rivedere alcune condizioni che le permettano di armonizzare meglio le esigenze e le aspettative di tutti gli Stati membri”.

“La macchina di Forza Italia si è dunque messa in moto e Salvatore De Meo, in ragione delle brillanti doti ed esperienze amministrative e politiche di cui ha sinora dato prova, rappresenta il nome ideale per rappresentare il territorio e l’Italia nel Parlamento Europeo e contribuire ad un’Europa più vicina ai cittadini, che sappia dare risposte alle grandi sfide che l’attendono, offrire l’opportunità ai giovani di progettare il proprio futuro, assicurare le risorse economiche necessarie per rilanciare l’economia e garantire il benessere”.