Elezioni europee 2019: la Lega stravince in provincia di Latina. Adinolfi il più votato

Rispecchiano l’andamento nazionale i risultati in provincia di Latina del voto per le europee di domenica 26 maggio: la Lega stravince anche nel territorio pontino. Il partito di Matteo Salvini raggiunge una percentuale del 38,9% con 91230 preferenze al di sopra anche del dato nazionale (quando mancano poche sezioni ancora da scrutinare è al 34,3%). Più che raddoppiato il Movimento 5 Stelle che si ferma al 16,73%, terzo partito il Pd al 14,82%.

L’affluenza al voto

Un primo dato su cui riflettere è quello dell’affluenza alle urne: nella provincia ha votato il 52,5% degli aventi diritto con quasi tre punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2014 quando aveva votato il 55,3%. Questo significa che solo un pontino su due si è recato alle urne e che comunque quello dell’astensionismo rimane il primo partito.

Boom della Lega

Resta comunque il dato della Lega che trionfa nella provincia con quasi il 39% delle preferenze, indiscutibilmente il primo partito del centrodestra “tradizionale” che vede andare bene comunque Fratelli d’Italia che raggiunge il 10,58%, dietro ancora a Forza Italia che sfiora solo il 12%, in territorio dove aveva sempre spopolato. Secondo partito il Movimento 5 Stelle che arriva al 16,7% mentre il Pd non arriva al 15% (14,82%).

A Latina città il partito di Salvini arriva addirittura a sfiorare il 42% (41,88%); sempre M5S secondo partito (16,7%) e Pd terzo (15,44%). Nel capoluogo pontino FdI (9,81%) supera FI (7%) che perde terreno. La Lega è il primo partito in quasi in tutti i centri della provincia pontina ad esclusione di Fondi dove trionfa Forza Italia (44,69%) trainato dal sindaco Salvatore De Meo candidato al Parlamento Europeo, e di Terracina dove vince Fratelli d’Italia (35%) grazie al primo cittadino Procaccini anche lui candidato a queste europee. Anche a Ventotene vince FI con il 35,5%. Nel resto della provincia domina Matteo Salvini che in alcuni comuni supera anche il 50% delle preferenze come a Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino.

Elezioni europee: risultati in Italia: aggironamenti su Today.it

Le preferenze

In provincia di Latina il più votato è Matteo Adinolfi, candidato della Lega, con 22.670 preferenze, secondo nel territorio pontino dietro solo a Matteo Salvini che ne ha ottenute 32.510. Dietro Salvatore De Meo, primo tra i candidati di Forza Italia con 16.470. Sono 13.191 le preferenze invece per Nicola Procaccini, candidato di Fratelli d’Italia, che supera anche Giorgia Meloni che ha ottenuto 9267 voti. Per Gianluca Macone del Movimento 5 Stelle 2.821 preferenze. In tutta la circoscrizione dell’Italia centrale - manca ancora una sezione da scrutinare -, Procaccini ha ottenuto oltre le 38mila preferenze (dietro solo a Giorgia Meloni), Matteo Adinolfi oltre le 29.700 e De Meo oltre le 21.100.

Si attende ora la comunicazione ufficiale degli eletti, con un occhio particolare ai pontini in corsa per un posto al Parlamento europeo.