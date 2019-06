Europee, De Meo in attesa della Brexit: "Per me non cambia nulla, sono soddisfatto"

"Prendo atto del verbale dell’Ufficio Nazionale Elettorale presso la Suprema Corte di Cassazione con cui si conferma l’attribuzione del secondo seggio alla lista di Forza Italia nella Circoscrizione Italia Centrale e pertanto la mia elezione all’Europarlamento, subordinando solo di alcuni mesi il mio insediamento a Bruxelles al completamento dell’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito. Per me non cambia assolutamente nulla". Sono le prime parole di Salvatore De Meo, sindaco di Fondi e candidato al Parlamento Europeo alle elezioni del 26 maggio scorso. La decisione dell'Ufficio elettorale della Corte di Cassazione ha ribaltato quanto era stato ipotizzato all'indomani del voto, attribuendo il seggio legato alla Brexit nella circoscrizione Centro a Forza Italia e non più alla Lega.

Sarà dunque proprio De Meo, candidato di FI, a dover attendere la Brexit per arrivare a Bruxelles, mentre Matteo Adinolfi sarà subito deputato. "Mi sono candidato con spirito di servizio per dare un contributo a Forza Italia e dare ascolto alle esigenze dei territori - spiega De Meo, forte delle sue oltre 22mila preferenze - e mi ritengo ampiamente soddisfatto proprio perché con l’esercizio del voto i territori hanno saputo dimostrare la propria forza ed esprimere una precisa indicazione in merito all’esigenza di cambiamento che da tempo si avverte e che continuerò a interpretare. A nome mio e della squadra che mi ha affiancato nella recente ed entusiasmante campagna elettorale ringrazio per il risultato straordinario raggiunto i 22.813 elettori che scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale hanno voluto dare fiducia alla capacità di ascolto e dialogo e alle proposte programmatiche che abbiamo messo in campo. Nel frattempo continuerò a portare avanti i miei impegni nel Comitato Europeo delle Regioni e in Anci in favore dei territori e in qualità di sindaco di Fondi dedicherò ancora maggiori energie nel completamento di una serie di attività e progetti che mi daranno ancora più forza nel momento in cui, nel prossimo autunno, mi insedierò ufficialmente come parlamentare europeo".