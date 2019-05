Elezioni europee ed amministrative, seggi insediati. Le istruzioni per votare

Si torna alle urne domani, domencia 26 maggio, per eleggere i membri italiani del Parlamento Europeo e, nella provincia pontina, per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali di sette comuni: Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Sermoneta e Spigno Saturnia.

I seggi, insediati già nella giornata di oggi, saranno aperti dalle 7 alle 23 mentre le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento dei votanti.

Tessera elettorale

Per poter esercitare il diritto di voto nella sezione in cui risultano iscritti, gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido anche la tessera elettorale personale a carattere permanente. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati, gli uffici comunali sono aperti anche la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

Come si vota per le europee

Nei seggi istituiti in Italia, ciascun elettore ha a disposizione una sola scheda di voto, di colore diverso per ciascuna circoscrizione elettorale, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse per la circoscrizione per cui vota. L’elettore può esprimere da una a tre preferenze per la lista scelta. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati della lista di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza.

Come si vota per le amministrative

Nei comuni di Maenza, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Spigno Saturnia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’elettore può votare:

per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno;

per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo;

tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata;

per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendone il cognome o, in caso di omonimia il cognome e il nome, nella riga stampata sotto il contrassegno della lista del candidato sindaco votato, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa.

Nei primi tre casi, il voto validamente espresso, si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. Nella quarta ipotesi, il voto validamente espresso per il candidato consigliere, si intenderà attribuito anche alla lista cui appartiene il candidato votato e al candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Nei Comuni di Monte San Biagio e Sermoneta, con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l’elettore può votare con le stesse modalità indicate per i comuni fino a 5.000 abitanti, ma avrà la possibilità di esprimere il voto di preferenza per massimo due candidati alla carica di consigliere comunale (purché di sesso diverso) scrivendone il cognome o, in caso di omonimia il cognome e il nome, nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista del candidato sindaco votato, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa.