Europee 2019: Matteo Adinolfi (Lega) chiude la campagna elettorale a Latina

Matteo Adinolfi, candidato pontino della Lega alle elezioni europee, prepara la chiusura della campagna elettorale prima del silenzio che precede il voto di domenica. Una chiusura che vuole aperta alla città e ai militanti e simpatizzanti del partito. L'appuntamento è questa sera, venerdì 24 maggio, alle 21,30 al Dancing Arcobaleno a Borgo Podgora.

Adinolfi avrà accanto il coordinatore regionale Francesco Zicchieri, il consigliere regionale Angelo Tripodi e il sottosegretario Claudio Durigon. "Sarà l’occasione - spiega il candidato - per ricambiare lo staordinario affetto che la gente di questa provincia mi ha dimostrato durante le centinaia di incontri nei 33 comuni della nostra terra. Una popolazione straordinaria la nostra, così come straordinario è il popolo italiano che merita al Parlamento Europeo rappresentanti che mettano gli interessi nazionali al primo posto. Ecco perché, come ho detto tante volte durante tutti i miei interventi è necessario scegliere la Lega e scrivere Adinolfi per dare voce in Europa alla nostra provincia. Turismo, agricoltura, eccellenze enogastronomiche, sviluppo, opere pubbliche, politiche per il lavoro e la reindustrializzazione saranno le mie priorità. Con la Lega una provincia più forte, un’Italia che rialza la testa e, soprattutto, un’Europa più giusta: per la nostra terra e per i nostri figli".