Elezioni europee, Fratelli d'Italia chiude la campagna elettorale ad Aprilia con Procaccini

Fratelli d’Italia si prepara alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee. L'appuntamento è ad Aprilia venerdì 24 maggio alle 18.30 presso l’Hotel Enea. Insieme al candidato al Parlamento Europeo Nicola Procaccini saranno presenti il coordinatore provinciale del partito e senatore Nicola Calandrini, il vice portavoce provinciale Edoardo Baldo, il presidente del comitato Sovranisti e Conservatori con Giorgia Meloni Lionardo Labbate, e il presidente provinciale DC Angelo Casciano. Modererà l'incontro Nello Romualdi.

“Mancano pochi giorni al voto, siamo entrati nell’ultima fase della campagna elettorale, quella decisiva - dichiara il senatore Nicola Calandrini - Apprezzo e appoggio la scelta del nostro candidato Nicola Procaccini di venire qui ad Aprilia per l’ultimo evento in provincia di Latina prima del silenzio che precede il voto. Ringrazio Edoardo Baldo e Nello Romualdi che hanno organizzato questo appuntamento”.



“In questi giorni abbiamo cercato di percorrere in lungo e largo tutta la provincia di Latina - prosegue Calandrini - per spiegare le ragioni per cui sosteniamo Nicola Procaccini e perché siamo convinti che sia il miglior candidato che potessimo avere. Anche ad Aprilia nell’ultimo giorno di campagna elettorale ribadiremo la nostra convinzione: Nicola è un sindaco capace, che ha dimostrato di saper amministrare bene. In Europa c’è bisogno di uomini come lui, per costruire una filiera istituzionale che porti la nostra provincia e le nostre città idealmente fino a Bruxelles e Strasburgo. È un’occasione importante e non possiamo assolutamente perderla”.