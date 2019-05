Salvatore De Meo eletto al Parlamento europeo: “Premiato il lavoro di squadra”

Oltre a Nicola Procaccini e Matteo Adinolfi, anche Salvatore De Meo entra nel Parlamento europeo, e lo fa dalla porta principale: l’ufficialità, dopo ore febbrili di attesa, solo dopo che il Ministero dell’Interno ha proceduto all’attribuzione di due seggi alla lista di Forza Italia per la Circoscrizione III (Italia Centrale: Lazio, Umbria, Toscana e Marche), assegnati ai candidati più votati, Antonio Tajani (68.823 preferenze) e appunto De Meo (22.801 preferenze). Il sindaco di Fondi, secondo dunque tra i più votati nella circoscrizione dell'Italia centrale, è stato anche il più votato di FI nella provicnia pontina dova ha raccolto 16.470 preferenze.

“Sono fiero di questo bellissimo risultato - dichiara De Meo - che premia il lavoro intenso e meticoloso di chi mi ha sostenuto per settimane con entusiasmo e generosità e voglio dunque ringraziare di cuore tutti coloro che vi hanno contribuito, in primis gli elettori. La mia elezione è il frutto di un appassionato lavoro di squadra da parte di una classe dirigente che da oltre due decenni è profondamente radicata nei territori e si impegna quotidianamente, a qualsiasi livello istituzionale, a recepire le istanze dei cittadini. La politica lontana dalla società è una politica contro i territori, mentre in provincia di Latina Forza Italia ha sempre dimostrato di essere vicina alle persone puntando al coinvolgimento, alla partecipazione e alla condivisione”.

“Il mandato che mi è stato conferito da migliaia di elettori rappresenta la responsabilità di sostenere le ragioni e le esigenze di questo territorio e di tante altre realtà del Centro Italia che, come quella pontina, da troppo tempo attendono di essere rimesse al centro dell’attenzione e dell’azione politica. Il mio impegno sarà volto in modo particolare a mettere a disposizione delle amministrazioni locali e delle imprese gli strumenti per sfruttare al meglio il proprio potenziale e creare sviluppo e benessere.

La mia candidatura nasce infatti dal ruolo di sindaco e di rappresentante degli enti locali sia in Anci che nel Comitato Europeo delle Regioni, una prospettiva che io definisco ‘privilegiata’ perché in questi anni mi ha dato la possibilità di comprendere meglio le priorità che le istituzioni, di ogni livello, devono affrontare e risolvere in ambito territoriale. La politica deve saper garantire sostenibilità e benessere, misure capaci di rilanciare l’economia e assicurare condizioni migliori, soprattutto per i giovani e per chi vuole fare impresa. Auspico inoltre di poter attuare sinergie operative a beneficio delle nostre comunità con gli altri eletti di questa provincia, e rivolgo dunque a tutti noi i migliori auguri di buon lavoro”.