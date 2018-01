Regionali 2018, Di Battista a Latina a sostegno di Roberta Lombardi | IL VIDEO

Incontro con gli attivisti e i cittadini in piazza del Popolo a Latina per Roberta Lombardi impegnata in questo fine settimana in un tour nella provincia pontina in vista delle elezioni regionali del prossimo 4 marzo.

Questa mattina le visite al Tribunale di Latina prima e all’ospedale Santa Maria Goretti poi; nel pomeriggio quella alla discarica di Borgo Montello. Previsto per le 18 ed iniziato con qualche minuto di ritardo, l’incontro in piazza del Popolo che ha concluso la prima giornata del tour della candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio.

Insieme a Roberta Lombardi anche Luca Frusone, Dario Tamburrano, Gaia Pernarella e Alessandro Di Battista, intervenuti per sostenere la sua corsa a presidente della Regione.

“Mi rendo conto che tante persone non hanno più fiducia nella politica - ha detto Di Battista - perché ce l’hanno rovinata tanti politicanti senza scrupoli. Politicanti senza scrupoli che hanno inquinato anche questo territorio. Io so che anche qui c’è la camorra, c’è il crimine organizzato. Ora sto dicendo che anche voi siete i nostri nemici e che faremo una legge anticorruzione durissima, per colpire non solo politici e amministratori corrotti ma anche il crimine organizzato che sfrutta la politica corrotta per continuare a dettare legge”.