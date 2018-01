Regionali, Di Battista infiamma la piazza: intervento a sostegno di Roberta Lombardi

Lunga attesa in piazza del Popolo per l'arrivo di Alessandro Di Battista, deputato e leader del Movimento Cinque Stelle, che ha fatto tappa a Latina, questa sera, a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Roberta Lombardi. Nel suo intervento che ha preceduto quello della candidata alla Regione, Di Battista ha sottolineato che non si ricandiderà alle prossime politiche ma che nel corso della campagna elettorale girerà l'Italia. Ha poi parlato degli avversari politici, del dovere di cambiare le cose e ha fatto riferimento anche ad alcuni aspetti del territorio pontino: "So che qui hanno interrato rifiuti tossici - ha detto - e che in questo territorio ci sono infiltrazioni della camorra. Magari c'è qui qualche infiltrato. Noi gli diciamo che loro sono i nostri nemici e che faremo una legge anticorruzione".

Sul palco è stata poi la volta di Roberta Lombardi, che questa mattina ha inaugurato in provincia un mini tour elettorale con la visita in Tribunale, all'ospedale Goretti e poi alla discarica di Borgo Montello e a Sermoneta.