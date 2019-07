Europarlamento, Adinolfi verso la vicepresidenza della commissione Controllo Bilanci

Primo giorno da eurodeputato intenso per l'esponente pontino della Lega Matteo Adinolfi che, attraverso il suo profilo facebook, ha documentato il suo esordio a Strasburgo definendosi emozionato e commosso, ma soprattutto "motivato a lavorare con impegno e abnegazione". La Lega fa parte del nuovo gruppo politico ‘Identità e Democrazia’: è il partito più numeroso ed esprimerà anche il presidente del gruppo nella persona dell’Onorevole Marco Zanni.

Adinolfi invece è stato invece indicato come vicepresidente della commissione Controllo Bilanci mentre dovrebbe far parte anche delle commissioni Industria e Budget: tre organismi fondamentali per il funzionamento dell’Europarlamento e per l’allocazione dei budget.

"Già il fatto che sia stato indicato per tre commissioni di questo spessore è un grande riconoscimento personale - ha dichiarato Adinolfi - Oggi dopo l'insediamento si è proceduto a riunioni di gruppo Lega e di Identità e Democrazia al fine dell'inserimento dei nomi nelle commissioni: farò parte delle commissioni Controllo Bilanci, Industria e Bilancio. Nella Commissione Controllo Bilanci probabilmente sarò vicepresidente anche in virtù delle mie competenze professionali. Oggi pomeriggio poi, si è pianificata anche la strategia da adottare domani per l'elezione del presidente del Parlamento Europeo oltre che dei vicepresidenti e Questori. Naturalmente la nostra stella polare rimane l’interesse e la rappresentanza del nostro Paese. Con la Lega l’Italia è pronta a riprendersi il ruolo strategico che le compete come terza economia dell’Unione Europea".

In chiusura una nota curiosa per la giornata di Adinolfi, che ha avuto modo di scambiare qualche battuta con Berlusconi e mettersi in posa per una foto anche con il leader di Forza Italia.