Fasce frangivento, 600mila euro in più dalla Regione per l’agro pontino

Nuovi fondi in arrivo dalla Regione per la sistemazione definitiva, la manutenzione e la gestione delle fasce frangivento in provincia di Latina.

E’ stato infatti accolto l’emendamento al Bilancio presentato dal consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna. “Le cronache e le immagini dei fenomeni climatici e dei danni conseguenti di queste ore rendono – spiega - purtroppo, con grande evidenza l’urgenza e la necessità di una definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino. A tal proposito avevo già ritenuto necessario nei giorni scorsi presentare un emendamento alla Legge di Stabilità Regionale attraverso cui incrementare di 200mila euro, rispetto ai 400mila già previsti per le annualità 2020, 2021, 2022, i fondi annualmente previsti in bilancio per la gestione e conservazione delle fasce frangivento.

Sono soddisfatto dell’accoglimento della mia proposta nel bilancio regionale. Continueremo a lavorare e a vigilare – conclude La Penna - affinché sia effettuata con efficacia e in tempi brevi una programmazione puntuale degli interventi”.