Lega, la festa regionale del partito in programma a Latina

'La prima festa regionale della Lega sarà presentata domani, venerdì 28 settembre alle 12, in una conferenza stampa a Latina, presso la ''Casa del Combattente'' in piazza San Marco'. Ad annunciarlo è l'ufficio stampa della prima festa regionale della Lega Salvini premier Lazio. Interverranno il vicecapogruppo a Montecitorio e il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri; il sottosegretario al Lavoro, alle Politiche sociali e al Terzo settore Claudio Durigon; il presidente della X commissione Attivita' produttive della Camera dei deputati, Barbara Saltamartini; il senatore del Carroccio Umberto Fusco, nonché coordinatore provinciale del partito a Viterbo e commissario provinciale di Rieti; il capogruppo della Lega Salvini premier in Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi; il coordinatore provinciale di Latina del partito Matteo Adinolfi; il coordinatore provinciale di Frosinone del Carroccio Carmelo Geremia Palombo; il coordinatore comunale di Latina della Lega Salvini premier Federica Censi; il responsabile regionale della Comunicazione del Carroccio, Pino Iuliano.

'La festa si terrà a Latina sabato 29 settembre nel parco Falcone e Borsellino - comunica il partito - con una serie di tavole rotonde, ricche di personaggi del mondo politico. Si preannuncia un vero e proprio bagno di folla nel capoluogo pontino, dove si recheranno anche i militanti, i dirigenti e i parlamentari delle regioni limitrofe, per il comizio del segretario federale del partito e del ministro dell'Interno, Matteo Salvini''.