Nuovi acquisti per il partito di Renzi: sette adesioni a Formia

Nuovi arrivi nel partito di Matteo Renzi. Dopo l'annuncio dell'adesione del consigliere di Sezze Giovanni Bernasconi, scelgono Italia Viva altre sette persone di Formia. Si tratta di Giuseppe Masiello, Loredana D’urso, Maurizio Tallerini, Paola De Santis, Antonio Villano, Anna Luisa Purificato e Alessandro Zangrillo.

"Abbiamo scelto di aderire ad Italia Viva e alla sfida lanciata da Matteo Renzi - spiegano - per costruire questo nuovo soggetto politico. Italia Viva rappresenta la politica viva, fatta di competenza e partecipazione. L’obiettivo è quello di dare un contributo alla costruzione di questo nuovo soggetto politico che possa divenire la casa delle donne e degli uomini di buona volontà che vogliano impegnarsi per costruire finalmente una Formia nuova. La serietà vince sull’improvvisazione. Il gruppo, annunciano, si chiamerà "Insieme per Formia Viva".