Formia, Gaeta e Minturno verso un trasporto pubblico integrato: incontro tra i sindaci

Possibilità di gestire in forma associata fra i comuni del Golfo il servizio di trasporto pubblico locale: questo il tema al centro di un incontro che nella giornata di ieri, 5 giugno, si è tenuto tra i sindaci di Formia, Paola Villa, di Gaeta, Cosmo Mitrano, e Minturno, Gerardo Stefanelli e che ha visto la presenza anche dell’assessore all’Urbanistica di Formia Paolo Mazza, i presidenti della commissione Lavori Pubblici Fabio Papa, della Commissione Urbanistica-Trasporti Pasquale Martellucci e i dirigenti dei settori competenti del Comune di Formia

Nel corso dell’incontro, presso il Comune di Formia, è stata sottolineata, da parte dei tre primi cittadini, “l’importanza del raggiungimento dell’obiettivo comune di assicurare alle diverse comunità rappresentate e nel rispetto del fabbisogno esigenziale e delle caratteristiche di tutto il territorio del golfo, un servizio pubblico maggiormente efficiente ed economico, oltre che generatore di standard quali-quantitativi più elevati”.

Si è quindi lavorato quindi su una bozza di schema di convenzione già ampiamente condivisa e da sottoporre alla approvazione dei prossimi rispettivi Consigli comunali, per consentire di procedere speditamente al raggiungimento dell’obiettivo. “Gli atti dibattuti proficuamente e condivisi - si legge in una nota -, verranno redatti nella revisione finale da parte del Comune di Formia e prossimamente inviati in forma ufficiale agli altri due comuni, a conclusione quindi del tavolo di confronto interistituzionale, politico e tecnico, già avviato nei mesi scorsi, per consentire l’ampia condivisione prima dell’approvazione nei rispettivi consigli comunali”.

Il Sindaco di Formia Paola Villa ha dichiarato viva soddisfazione per l’accordo raggiunto con gli altri due comuni del Golfo in tema di trasporto pubblico integrato, conscia “che le politiche comprensoriali possano solo che portare beneficio e massimizzazione delle risorse a tutta la comunità del golfo; in quest’ottica sarà ancora più orgogliosa di portare nel prossimo consiglio comunale della sua città l’accordo raggiunto con la versione definitiva dello schema di convenzione che sarà licenziato nel prossimo incontro fra i sindaci, che con tutta probabilità si svolgerà al comune di Gaeta”.