Forza Italia Giovani Latina, il movimento si ristruttura: le nuove nomine

"Dopo le ultime elezioni europee, dove Forza Italia a Latina ha ottenuto un risultato straordinario riuscendo ad eleggere un proprio europarlamentare, l'onorevole Salvatore De Meo, nonostante il calo generale e nazionale del Partito e dei singoli candidati, a livello giovanile abbiamo deciso di intraprendere un percorso parallelo e condiviso di ristrutturazione del direttivo provinciale e della struttura provinciale tutta, percorso che ci ha portati alla nomina di un nostro rappresentante a vice coordinatore regionale con delega alla comunicazione e di un altro nostro rappresentante a membro della comunicazione nazionale, nonché alla nomina di tutti i dirigenti provinciali con le rispettive mansioni e di due coordinatori comunali uno al Nord, Gabriele Rosiello, e uno al Sud, Davide Cardillo, della Provincia in linea con le ultime iniziative del 2019, in modo tale da preparare la squadra provinciale alle prossime amministrative che si terranno in Provincia di Latina nel 2020 e nel 2021.

In questo quadro si incastrano le ultime 4 nomine da me ratificate per rinforzare la struttura interna del nostro Movimento giovanile e delineare le sfere di competenza dirigenziali. Due nomine di responsabilità nella macro-area del Nord della provincia di Latina e due nomine di responsabilità nella macro-area del Sud della provincia di Latina, Organizzazione e Formazione, e cioè: per l'Organizzazione, Raffaele Cratere al Sud e Luca Palmegiani al Nord; per la Formazione, Letizia Palmaccio al Sud e Emanuele Bassi al Nord. Nella fase post emergenza fondamentale sarà l'organizzazione del nostro Movimento e delle nostre attività, nonché per i ragazzi che a noi si avvicineranno necessaria sarà una formazione in linea con il nostro modo di fare e agire in base al nostro pensiero politico, relazionandosi anche con i delegati Scuole e Università, Matteo Dato e Davide Capuzzoni. Colgo l'occasione per ricordare a tutti, in particolare rivolgendomi ai miei coetanei, che dobbiamo restare a casa e osservare rigorosamente le prescrizioni del governo".

Così in una nota Ciro Russo - Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Latina e Dirigente Provinciale Forza Italia Latina