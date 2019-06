Gaeta, verso un trasporto pubblico integrato: voto unanime del Consiglio comunale

Votazione all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale a Gaeta della bozza dello schema di convenzione di funzioni per la gestione associata del servizio di Trasporto Pubblico Locale tra i Comuni di Gaeta, Formia e Minturno. "Un altro risultato raggiunto per un Golfo più unito” ha commentato il sindaco di Cosmo Mitrano.

La convenzione “concordata ed ampiamente condivisa con i miei colleghi ed amici Paola Villa e Gerardo Stefanelli” porterà ha aggiunto il primo cittadino di Gaeta, “ad un piano del trasporto pubblico integrato, non solo su strada ma anche via mare e su rotaie con la riattivazione della littorina. Un progetto ambizioso per una gestione congiunta del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri. Un ulteriore passo in avanti che consente di assicurare alle comunità del Golfo e di tutto il territorio un servizio pubblico maggiormente efficiente ed economico, oltre che propedeutico ad innalzare gli standard qualitativi e quantitativi del servizio stesso. La strada intrapresa ci vede uniti nel lavorare per un territorio sempre più forte con la consapevolezza che anche attraverso un trasporto pubblico integrato andiamo a potenziare le politiche comprensoriali".

Le caratteristiche sociali e geomorfologiche del territorio dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, infatti, sono tali da ritenere possibile la definizione di una unità di rete di trasporto pubblico intesa come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse in base a criteri di economicità, efficienza e produttività in coerenza con quanto disposto dall’art. 5 comma 2 L.R. 30/1998. La convenzione concordata ed ampiamente condivisa dalle tre Amministrazioni Comunali, e finalizzata ad istituire una segreteria tecnico amministrativa, “porterà - concludono dal Comune di Gaeta - ad un piano del trasporto pubblico integrato. Nello specifico è intenzione dei Comuni aderenti delegare al Comune Capofila, Formia, l’espletamento di una procedura di gara per 1’affidamento del servizio”.