“No al nuovo Governo”: anche Fratelli d’Italia di Latina alla manifestazione di Roma

Partirà anche da Latina una folta delegazione di Fratelli d’Italia per partecipare alla manifestazione di Roma organizzata dal partito contro la nascita del nuovo Governo. La macchina organizzativa si è già messa in moto.

La mobilitazione ci sarà lunedì 9 settembre alle 10.30 in piazza a Montecitorio nel giorno in cui il Governo Conte bis chiederà la fiducia alla Camera. A guidare la delegazione di Latina c’è il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, insieme alla costituente comunale e provinciale di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo raccolto l’appello di Giorgia Meloni per scendere in piazza contro la nascita di questo governo che non rispecchia la volontà popolare - dichiara il senatore Nicola Calandrini -. I risultati delle ultime elezioni, dalle europee alle regionali passando per le amministrative in molti capoluoghi di provincia, dimostrano che c’è tanta voglia di centrodestra, che da un anno e mezzo vince praticamente ovunque. Quando Salvini ha aperto la crisi, doveva essere naturale andare a votare e ridare la parola agli italiani. Invece PD e 5 Stelle che fino al giorno prima si erano reciprocamente insultati, hanno trovato un improbabile accordo pur di mantenersi stretta la poltrona, con la complicità di Liberi e Uguali che è un partito che non esiste più. Quanto accaduto è semplicemente vergognoso”.

“Contro il patto della poltrona, noi scenderemo in piazza con bandiere tricolori e senza simboli di partito, insieme a tutti coloro che vogliono rivendicare la sovranità, la libertà, e il diritto degli italiani di scegliersi il loro governo. Posso dire con orgoglio che a questa manifestazione hanno aderito tantissime associazioni del mondo politico, economico e sociale. Quella che qualcuno ha osato definire un’iniziativa ‘eversiva’ di Giorgia Meloni, sta raccogliendo adesioni oltre ogni aspettativa. Lunedì - conclude il Senatore Calandrini - riempiremo la piazza con una sola richiesta: vogliamo tornare a votare”.