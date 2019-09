Un presidio della Guardia costiera sul litorale di Latina: mozione di Fratelli d'Italia

Una mozione per impegnare il sindaco Damiano Coletta e la sua giunta a predisporre un presidio permanente di Autorità portuale marittima sul litorale di Latina. A presentarla è il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è della consigliera Matilde Celentano ma la mozione è stata sottoscritta anche dal senatore Nicola Calandrini, dal capogruppo Andrea Marchiella e da Raimondo Tiero.

Lo scopo è quello di ripristinare degli uffici marittimi della Guardia Costiera, che in passato erano presenti sul lungomare di Latina. “Questa mozione chiede semplicemente di applicare quanto previsto dal D.P.R. 37/2012 sul riordino delle competenze territoriali dell’Autorità Marittima del Lazio - spiega la Celentano - In questa disposizione viene stabilito che il lungomare di Latina ricade nella giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ma è prevista una sezione staccata a Rio Martino. Questa sezione non è mai stata creata. Eppure il lungomare di Latina con la sua estensione di 20 chilometri circa e un’affluenza massiccia, in particolare nei mesi estivi, meriterebbe un presidio permanente di guardia costiera. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, il più vicino, dista ben 40 chilometri, ed è chiaro che in caso di emergenza sarebbe impossibilitato ad intervenire tempestivamente. Ci auguriamo - conclude la consigliera Celentano - che la maggioranza che parla spesso di rilancio del lungomare, destagionalizzazione, riapertura del porto di Rio Martino, possa accogliere favorevolmente la nostra proposta che vuole dare alla cittadinanza un lungomare più efficiente e sicuro”.