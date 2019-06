Rischio incendi boschivi: ordinanza del sindaco di Sermoneta Giovannoli

Ordinanza del sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli contro il rischio di incendi boschivi.

“Come ogni estate, anche a Sermoneta si riaffaccia l’incubo degli incendi. Purtroppo - soiagano dall’Amministrazione - non basta aver approntato negli ultimi anni uno dei Piani di Prevenzione più efficienti della Regione, né è sufficiente l’opera instancabile dei volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle associazioni ambientaliste: serve la collaborazione della cittadinanza per prevenire eventuali focolai”.

Con l’ordinanza emessa dal primo cittadino, e valida fino al 30 settembre, è stato dunque dichiarato lo “Stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale”.

Nello specifico, tutti gli enti e ai privati possessori di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, devono “adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, perimetrando e pulendo le aree e rimuovendo sterpaglie e vegetazione secca od infiammabile”. Non solo. Fino al 30 settembre è proibita l’accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali e di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti. L'ordinanza è rivolta anche a Enel, Eni, Italgas, Acqualatina, Consorzio di Bonifica, Astral e Anas per quanto di loro competenza.

Il sindaco Giovannoli invita anche alla collaborazione dei cittadini, “per evitare che incendi come quello di due anni fa, o gli altri roghi degli ultimi anni quasi tutti dolosi, possano mandare in fumo la preziosa vegetazione delle colline e pianure di Sermoneta, e soprattutto mettere a repentaglio l’incolumità dei residenti e le loro abitazioni”. Per questo, “chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando Polizia locale (0773/30018), o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (112 o 0773/317035), ai Vigili del Fuoco (115) o al Corpo Forestale (1515)”.

“Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento”, si legge nell’ordinanza. L’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di tutti, mettendo in atto quel vero spirito di comunità che ha sempre contraddistinto i cittadini sermonetani.