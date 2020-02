Arriva InformaLatina, il nuovo portale del Comune per interagire con i cittadini

Nuovo servizio online per il Comune di Latina che ha lanciato oggi il portale InformaLatina, una piattaforma che promuove la condivisione delle informazioni con il cittadino.

La piattaforma, come spiegano da piazza del Popolo, è facilissima da usare, basta collegarsi all’indirizzo informalatina.comune.latina.it e registrarsi gratuitamente. Una volta loggati, gli utenti potranno inviare al Comune informazioni utili alla gestione degli spazi pubblici, allegando anche delle foto e collaborando così alla raccolta delle informazioni riguardanti le condizioni del decoro urbano della città.

InformaLatina ha una interfaccia molto semplice da usare anche su smartphone e per gli utenti Android è disponibile l’app gratuita. “Il portale InformaLatina - commenta l’assessora alla Partecipazione e Smart City, Cristina Leggio - sarà uno strumento prezioso per stimolare la condivisione di informazioni tra l'ente e il cittadino. Ovviamente raccomandiamo di farne un uso responsabile, evitando di trasmettere ad esempio informazioni di emergenza in quanto non è un canale che prevede risposte in tempo reale o comunque istantanee. Sul portale i cittadini potranno anche reperire delle info utili, come il posizionamento dei defibrillatori installati nell’ambito del progetto Latina Cardioprotetta oppure i quartieri e i luoghi dove sono attivi i patti di collaborazione. L’obiettivo è quello di instaurare un canale bidirezionale con la cittadinanza per ottimizzare l’analisi delle problematiche del territorio e contemporaneamente mettere a disposizione di tutti una serie di dati utili che consentano di vivere al meglio la nostra città”.

Nell’ambito dello stesso progetto, a breve sarà anche attivata una newsletter grazie alla quale i cittadini che vorranno iscriversi potranno ricevere comodamente via email tutti gli aggiornamenti sulle news comunali.