Aggressioni negli ospedali, i casi di Latina e Fondi: interrogazione del senatore Calandrini

Un'interrogazione al ministro Giulia Grillo per scongiurare altri episodi di violenza negli ospedali. A presentarla è il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, in seguito ai recenti episodi di aggressione che nelle scorse settimane hanno coinvolto il personale medico-sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e il San Giovanni di Dio di Fondi.

"Alla luce del Protocollo ministeriale del 2005 - spiega Calandrini - sarebbe importante conoscere se il ministero abbia attivato le procedure previste per individuare le cause che hanno contribuito al verificarsi dei gravi episodi, e quali misure sono state prese per evitare il ripetersi di altri casi simili. In tal senso, è necessario ricordare che il presidio di pubblica sicurezza dell'ospedale di Latina lamenta diverse criticità dovute al suo trasferimento dall'interno dei locali del pronto soccorso all'entrata dell'ospedale. Perciò è fondamentale sapere se esista un presidio costante delle forze dell'ordine che nel corso dell'intera giornata garantisca adeguata tutela dell'incolumità dei lavoratori e dei malati e anche quante siano le unità di personale in servizio. È inaccettabile, infatti, che un luogo che dovrebbe prestare cure ad ammalati e alleviarne le sofferenze, possa diventare terra di nessuno e di violenza gratuita".