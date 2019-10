Comune di Latina: Antonella Finotti lascia l'incarico di segretario politico del sindaco

Antonella Finotti ha lasciato l'incarico di segretario politico del sindaco di Latina. Da quanto si apprende alla base della scelta ci sarebbero motivazioni personali. I consiglieri di Lbc hanno voluto rivolgerle un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni di amministrazione.

“Fondamentale trait-d’union nel lavoro di coordinamento tra giunta e gruppo consiliare, Antonella Finotti è stata per noi un valido punto di riferimento in questi anni di amministrazione. Grazie alla sua esperienza abbiamo affrontato con maggiore sicurezza i primi momenti dell'amministrazione. La ringraziamo quindi di cuore per tutto il lavoro svolto insieme e, comprese le ragioni personali della decisione di non poter più svolgere con regolarità questo ruolo, siamo certi che non farà mancare il suo supporto anche in una veste diversa per proseguire e portare a termine insieme gli ancora tanti progetti di cui Lbc si sta occupando”.