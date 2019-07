Trasporto pubblico locale, troppe assenze dei dipendenti: la denuncia dell'azienda

La condizione del personale del Traporto pubblico locale di Latina sarà discussa nel corso di una prossima commissione Trasporti. Lo annuncia il presidente Gianni Rinaldi, destinatariodi una lettera firmata dai vertici aziendali Csc che porta la data di ieri. I vertici chiedono in particolare al Comune di intervenire sulla situazione che vede una parte dei dipendenti assentarsi con una frequenza ritenuta anomala e possibile causa di “parziale interruzione di pubblico servizio”. La lettera è stata inviata da Csc agli uffici comunali, al sindaco, all’assessore Castaldo e ai presidenti della commissione Trasporti e Trasparenza. Nella missiva si riporta una percentuale alta: il 28% dei dipendenti si sarebbe assentato il 70% delle volte.

“Abbiamo visto molti risultati positivi nel primo anno di gestione Csc – sottolinea Gianni Rinaldi – Oltre al picco in aumento degli abbonamenti, con poco meno di due milioni di passeggeri e un milione e 300mila euro di incasso dai titoli di viaggio, dal primo luglio per la prima volta sul lungomare vediamo corse dirette anche sul lato di Rio Martino e il 15 luglio partirà anche la navetta per Fogliano. Dalla settimana prossima inizierà l’installazione delle nuove paline, che da settembre permetteranno di avviare sul territorio cittadino il servizio di geolocalizzazione per ciascuna corsa"

"Ci sono state però - spiega ancora Rinaldi - criticità sul percorso con la nuova azienda dei trasporti per quanto riguarda il personale, non ancora del tutto risolte, ma che dopo l’incontro avvenuto in Comune nelle settimane scorse tra sindaco Damiano Coletta, uffici comunali, sindacati e azienda, si sono molto affievolite anche se la ditta del Tpl denuncia ancora un’alta percentuale di assenze dal lavoro che la sta mettendo in difficoltà”.