Un bando pubblico per la gestione del Parco Faustinella di Latina Scalo

Sarà affidata attraverso un bando pubblico la gestione del parco Faustinella di Latina Scalo. La concessione avrà durata di otto anni non rinnovabili e la procedura è aperta a cooperative sociali di tipo B, imprese sociali e operatori economici.

Il bando prevede la realizzazione di alcuni specifici obiettivi: la creazione di opportunità di lavoro e integrazione sociale per le categorie svantaggiate; la gestione e la manutenzione dell’area verde e di tutte le attrezzature e le strutture esistenti; la gestione del chiosco bar e la realizzazione di progetti e iniziative che possano favorire l’integrazione dei cittadini. Il canone annuo da corrispondere all’amministrazione comunale era stato inizialmente fissato da un’apposita perizia di stima in 6.369 euro, comprensivi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Ma per il carattere ricreativo, culturale e ambientale della concessione, è stata introdotta una riduzione del 40% del canone, raggiungendo la somma di 3.800 euro.

Sarà cura del concessionario provvedere agli arredi interni ed esterni e a tutti gli eventuali interventi necessari funzionali alle attività previste dal capitolato d’appalto.