Una cabina di regia per le Terme di Fogliano: si punta alla valorizzazione dell'area

Una mozione per attivare in Comune una cabina di regia per monitorare la situazione delle Terme di Fogliano e valorizzare l'area interessata. E' la volontà unanime espressa da maggioranza e opposizione nel corso della commissione congiunta Urbanista- Bilancio, nel corso della quale è stato approvato all'unanimità l'indirizzo di modifica della mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Valeria Campagna, Maria Grazia Ciolfi, Celina Mattei (Lbc), insieme ai consiglieri Oliver Tassi e Salvatore Antoci (gruppo misto), Nicoletta Zuliani ed Enrico Forte (Pd). La mozione è stata già calendarizzata per il prossimo consiglio comunale e verrà emendata secondo gli indirizzi votati in commissione.

Lo scopo è quello di lavorare insieme alla curatela fallimentare evitando che il patrimonio vada all’asta, e soprattutto valutare quali siano le migliori strategie di valorizzazione dal punto di vista urbanistico. "L’altro obiettivo – come ha sottolineato l’assessore Gianmarco Proietti – è quello di mettere al sicuro il patrimonio e le casse del Comune di Latina, oggi fortemente penalizzate dalla valutazione dell’area, pari a 6 milioni e 904mila euro, contro i circa 16 milioni iniziali".

In commissione erano presenti ieri in audizione anche i funzionari e i tecnici di Provincia e Comune, Diego Vicaro e Francesco Carissimo, che si stanno occupando della situazione delle Terme, nonché Salvatore D’Amico, ex liquidatore delle Terme di Fogliano, che hanno dato il loro apporto concreto nel dipanare la questione sotto i vari punti di vista. “Siamo soddisfatti dell’esito della commissione congiunta - hanno commentato i presidenti Celina Mattei (urbanistica) e Ernesto Coletta (bilancio e patrimonio) – Abbiamo constatato l’interesse attivo da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza nel perseguire lo stesso comune obiettivo, che è quello di consentire al Comune di Latina di lavorare al meglio per tutelare se stesso e il proprio patrimonio. Su questo non ci sono ostacoli di appartenenza politica e questo non può farci che piacere”.