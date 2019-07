Comune, appello dell'opposizione al Prefetto: "Ripristiniamo le regole democratiche"

"Vogliamo il ripristino delle regole democratiche”. E' quanto chiedono nuovamente i consiglieri comunali di opposizione del capoluogo pontino al Prefetto Maria Rosa Trio al quale hanno inviato una nota per sollecitare un incontro e il suo intervento "affinché eserciti i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 39 del Tuel e convochi un consiglio comunale, stante l’inadeguatezza del presidente Massimiliano Colazingari che ha respinto un atto integrativo regolare, che doveva essere discusso lo scorso 2 luglio e relativo al doppio ruolo di segretario e direttore generale ricoperto da Rosa Iovinella". I firmatari, Nicola Calandrini, Alessandro Calvi, Giorgio Ialongo, Raimondo Tiero, Massimiliano Carnevale, Giovanna Miele, Andrea Marchiella, Matilde Eleonora Celentano, Matteo Coluzzi, Matteo Adinolfi, Olivier Tassi, Salvatore Antoci e Massimo Di Trento, come annunciato nello scorso consiglio comunale, si appellano alla massima istituzione e invocano il suo intervento per il ripristino delle regole all'interno del Consiglio comunale di Latina.



“Non abbiamo avuto scelta - spiegano i firmatari - abbiamo a che fare con un presidente del consiglio che svolge il suo ruolo in modo del tutto arbitrario, a garanzia solo di sindaco, maggioranza e segretario generale e non certo di tutta l’aula. Il nostro ruolo di opposizione ne esce svilito e non possiamo permetterlo. L’aver respinto la calendarizzazione dell’atto integrativo è stata solo l’ultima di una serie di decisioni di Colazingari che vanno a senso unico e che non rispettano il ruolo dei consiglieri comunali. Il presidente del consiglio comunale per legge non ha nessun diritto di censurare il dibattito e di non inserire in discussione le proposte che vengono dai consiglieri. Il suo unico compito è verificare che la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri comunali ma non può in alcun modo sindacare sull’oggetto della discussione. Colazingari si ostina a non capirlo, e quando anche dice che non spetta al consiglio comunale decidere sul segretario o direttore generale perché di competenza del sindaco, finge di non sapere che la nostra intenzione era portare la discussione sulla molteplicità di incarichi assegnati alla stessa persona, indipendentemente da nome e cognome, che sono invece di esclusiva competenza del sindaco e che mai ci saremmo permessi di contestare”.



“Ci dispiace dover ricorrere per l’ennesima volta al Prefetto - concludono -, ma è la sola soluzione che ci resta per veder garantito il ripristino delle ordinarie regole per il legittimo funzionamento dell’amministrazione comunale di Latina, stante la condotta antigiuridica del presidente del consiglio comunale e di cui riferiremo al Ministero dell’Interno”.