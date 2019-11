Emergenza climatica: un consiglio comunale convocato a Latina

L'emergenza climatica al centro di un consiglio comunale convocato a Latina per lunedì 18 novembre presso la Curia. Saranno invitati tutti i soggetti con i quali l'amministrazione si è rapportata per i progetti relativi alla sostenibilità ambientale e si discuterà dell'impegno del Comune nel portare avanti politiche, almeno nell'ambito territoriale, possano incidere sul tema della sostenibilità e dell'economia circolare.

“Il rispetto degli obiettivi che ci siamo dati su questi punti è fondamentale anche per dare seguito agli accordi presi con le istituzioni, gli altri sindaci e soprattutto con i giovani - spiega il capogruppo di Lbc Dario Bellini, presidente della commissione Ambiente - dai quali abbiamo preso in prestito questo meraviglioso territorio: per loro rappresenterà un momento di condivisione nel quale approfondire il lavoro delle istituzioni che fanno quadrato intorno ad un tema che non può essere che prioritario e di cui nessuno può dirsi proprietario perché deve coinvolgere tutti. Sottostimare i problemi ambientali e climatici ci ha portati alla situazione di oggi, con eventi sempre più estremi e sempre più frequenti le cui conseguenze ricadono sugli enti locali (si veda quanto sta accadendo a Venezia). I giovani lo hanno capito, molti adulti invece ancora no”.

“Tra quegli adulti che non l’hanno capito – continua il capogruppo Lbc rispondendo alle polemiche sollevate da un ex appartanenete al gruppo consiliare - c’è evidentemente anche il consigliere Olivier Tassi, che tanto critica la scelta di porre all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la questione climatica. E lo fa applicando bene una retorica populista, cercando di spostare l’attenzione su questioni che nulla hanno a che fare con il tema proposto. Lo scorso 28 agosto in consiglio comunale è stata approvata una mozione per l’emergenza climatica: il Consiglio del 18 fa seguito a quella mozione. E fa seguito alle istanze degli studenti pontini che l'avevano chiesto. Il bilancio? - prosegue Bellini - Conosciamo bene le scadenze, infatti gli uffici lavorano costantemente sin dall’estate e alcuni atti, come la proposta di piano delle alienazioni, sono già stati approvati in Giunta. Tassi può stare sereno e sappiamo che lui stesso conosce le scadenze, visto che sotto la sua presidenza il bilancio venne approvato di 31 marzo. I Comuni stanno cercando di allentare questa morsa attraverso il pressing in Parlamento con l’Anci che si è fatta portavoce delle istanze dei Comuni, tra cui il nostro: molti sono in difficoltà - su 8.000 comuni italiani, più di 6.000 non riescono a stare nei tempi - e chi si affretta ad approvare spesso riceve brutte sorprese dai revisori dei conti, come è successo a Roma, comune preso ad esempio proprio Tassi in conferenza dei capigruppo, dove invece il bilancio ha subìto sonore bocciature”.