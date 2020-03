Coronavirus, Comune sospende il pagamento della sosta nei parcheggi a strisce blu

La sosta a pagamento a Latina è sospesa fino al prossimo 3 aprile salvo ulteriori ed eventuali provvedimenti di proroga che verranno valutati di volta in volta conseguentemente alle misure adottate a livello nazionale.

La decisione di non far pagare i parcheggi è stata adottata dalla Giunta comunale preso atto della necessità “di misure urgenti volte a riconsiderare all’interno del territorio comunale il sistema della sosta per il periodo strettamente necessario al perdurare della emergenza al fine di tutelare la salute e i lavoratori del settore e della collettività tutta”. Con questo provvedimento l’amministrazione intende inoltre andare incontro alle problematiche dei cittadini e automobilisti conseguenti all’attuale complicato momento favorendo gli spostamenti di coloro che devono garantire i servizi essenziali senza l’onere di dover ottemperare al pagamento dei ticket; evitare che i cittadini siano costretti a muoversi inutilmente per raggiungere il parcometro più vicino creando occasioni di contatti al fine di evitare sanzioni; evitare di esporre i lavoratori del settore, in particolare gli ausiliari del traffico che per la loro funzione sono costretti ad avere contatti con il pubblico sia nel ruolo di operatore su strada che in quello allo sportello.

L’amministrazione ha ritenuto quindi opportuno conformarsi ai Decreti che esprimono l’invito imperativo a ridurre al minimo le occasioni di “incontro fisico” tra le persone applicandolo anche in tema di viabilità e sosta. Il provvedimento è stato adottato anche con il consenso della società ATRAL che gestisce il servizio della sosta a pagamento su aree pubbliche per conto del Comune e che ha aderito a tale indirizzo manifestando la volontà, anche a tutela della salute dei propri lavoratori, di sospendere temporaneamente il servizio.