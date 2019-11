Zona pub, Comune incontra il quartiere per la regolamentazione "partecipata"

L'amministrazione comunale incontra i titolari delle attività commerciali, i residenti e i referenti del Forum dei giovani per definire la proposta di regolamentazione della zona pub. Primo punto affrontato è quello relativo all'installazione dei dissuasori in corrispondenza degli accessi di via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Battisti. Si tratta di lavori per una spesa complessiva di circa 200mila euro, la cui aggiudicazione si è conclusa il 13 novembre e che saranno avviati all'inizio del 2020.

Il Comune dunque prosegue nella convocazione di incontri interlocutori che, di volta in volta, affrontano i temi legati agli orari e ai giorni di chiusura al traffico delle strade interessate, all'opportunità di differenziare le limitazioni alla circolazione (se zona a traffico limitato o isola pedonale) e alla modifica degli stalli per lo scarico merci. Ma si sta discutendo anche della possibilità di prevedere stalli riservati ai residenti nella zona del parcheggio ex Picozza in via Neghelli. L'obiettivo è quello di allargare la partecipazione e contribuire, attraverso il dialogo, alle decisioni che riguarderanno il quartiere e che avranno carattere sperimentale.

"E' un importante passo in avanti - commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune Maria Paola Briganti - quello che l'aministrazione sta compiendo di condividere in un percorso partecipato la raccolta delle istanze di residenti, esercenti e in generale dei fruitori dell'area, per predisporre, in coerenza con le indicazioni che verranno fornite dalle altre istituzioni che si occupano di sicurezza sul territorio, la regolamentazione della convivenza di uno dei quartieri nevralgici della vita della città". Il lavoro di confronto proseguirà nelle prossime settimane per affrontare altri aspetti della regolamentazione.