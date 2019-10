La Consulta dei Borghi incontra sindaco e assessori: presto un protocollo d'intesa

La Consulta dei borghi incontra il sindaco di Latina Damiano Coletta e gli assessori Emilio Ranieri e Roberto Lessio. “Un incontro costruttivo e da cui possono nascere tante altre idee per migliorare la qualità della vita nei borghi” ha commentato Annalisa Muzio, ideatrice della Consulta dei borghi e presidente dell’associazione Minerva. Nel corso dell'incontro Valentina Di Meo, presidente dell'organismo, ha illustrato il progetto della neonata Consulta e i suoi obiettivi lasciando poi la parola ai rappresentanti dei vari borghi che hanno potuto rivolgere istanze e domande a sindaco e assessori.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare la presidente e l'ideatrice per avere dato vita a questo organismo che sarà utile a migliorare i rapporti tra i residenti dei borghi e l’amministrazione, sottolineando poi che il Comune sta lavorando per migliorare alcune realtà, a partire dalle risorse destinate al rifacimento di alcune strade, l’illuminazione, la segnaletica stradale, la manutenzione del verde e dei parchi, anche attraverso i Patti di Collaborazione tra comune e cittadini e l’ampliamento del cimitero di borgo Montello. Sono emersi diversi spunti dai quali ripartire per cercare di trovare soluzioni immediate ai problemi più urgenti da risolvere per i vari borghi.

“Innanzitutto – hanno spiegato Annalisa Muzio e Valentina Di Meo – organizzeremo un tavolo intorno al quale fare sedere il Comune di Latina, ma anche il presidente della Provincia Carlo Medici, i rappresentati del Consorzio di Bonifica e della Regione Lazio. Solo in questo modo, ognuno per le sue competenze ovviamente, possiamo sperare di arrivare a dama sui tanti temi messi sul tavolo: dalla manutenzione delle strade, alcune di competenza regionale o provinciale, alla manutenzione dei fossi, di competenza del Consorzio di Bonifica, alla riqualificazione delle case cantoniere dei borghi di competenza, invece, dell’amministrazione provinciale. Questi sono solo alcuni dei principali problemi che vanno urgentemente risolti e che, guarda caso, coinvolgono tutti gli enti citati. Per ovviare alle lungaggini burocratiche che nel nostro Paese riescono ad ingessare anche il più semplice iter, un incontro urgente ci sembra l’unica strada da percorrere. Pensiamo che questa sia l’unica soluzione per uscire dall’immobilismo in cui versa la maggior parte delle zone periferiche della nostra cittài”.

Tanti gli interventi dei rappresentanti dei borghi: Mauro Gatto per borgo Grappa, Di Trapano e Saverio Pavone per borgo Faiti, Corato e Canini per Montello/Le Ferriere, Toldo per borgo Podgora, Iacovacci per borgo Isonzo, Lucia Pietragalla per borgo Santa Maria e Sabotino.

Gli assessori Ranieri e Lessio hanno annunciato che si stanno già occupando di alcune istanze presentate dai borghi, mentre l'assessore Ciccarelli, presente all’incontro in platea, si incontrerà con i delegati di Montello e Le Ferriere per affrontare la questione dell’accoglienza degli immigrati e del campo nomadi di Al Karama, situazioni di grande degrado e di pericolosità per la vita dei residenti.

Al termine della riunione il Presidente della Consulta, Valentina Di Meo e il sindaco hanno convenuto sulla necessità di firmare, quanto prima, un protocollo d’intesa tra Comune e Consulta per avviare una collaborazione istituzionalizzata e continuativa nel tempo, con incontri a cadenza almeno trimestrale per monitorare progetti e stato di avanzamento lavori delle varie opere che si deciderà di realizzare dando priorità a quelle più urgenti.