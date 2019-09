Anche la Lega di Latina si mobilita per la manifestazione contro il Governo

Anche la Lega di Latina è pronta a sostenere la manifestazione indetta contro il nuovo Governo, in programma il 19 ottobre. Il partito del capoluogo, guidato dal coordinatore cittadino Armando Valiani, si mobilita per far sentire la propria voce di dissenso rispetto al nuovo accordo nazionale M5S- Pd.

Prima dell’appuntamento di Roma, il partito si ritroverà oggi, 2 settembre, presso il circolo cittadino in Piazza del Popolo dalle 17.30 per un incontro pubblico a cui prenderanno parte oltre a Valiani anche il segretario provinciale Silvano Di Pinto e gli onorevoli Matteo Adinolfi, Angelo Tripodi, Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, segretario regionale della Lega. "Sarà l’occasione dunque - spiega il partito di Latina - per riflettere su quanto accaduto in queste settimane e ribadire la posizione del movimento del segretario Matteo Salvini che ha deciso di staccare la spina ad un governo che aveva perso la spinta propulsiva al cambiamento che ne aveva caratterizzato l’azione nei primi 12 mesi. Ma sarà anche l’occasione per analizzare quanto sta accadendo in Regione e nel Comune di Latina dove stanno andando in scena prove tecniche di accordo tra M5S, Pd e Lbc. Latina ha bisogno di un cambio di marcia sui temi quali infrastrutture, sicurezza, lavoro e sanità, lì dove il sindaco ha fallito su tutta la linea”.